Milli sporcular Karadağ'da 18 madalya kazandı

Milli sporcular, Karadağ'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya elde etti. Türkiye'yi temsil eden sporcular altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı.