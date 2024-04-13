Milli Sporcular İtalya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

İtalya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, İstanbul'da kampa girdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24-28 Nisan tarihlerinde Rimini kentinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi büyük ve genç kategorilerindeki milli sporcular, İstanbul'da çalışmalara başladı.

Hazırlık kampında yer alan milli sporcular şunlar:

Büyükler: Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Sercan Demir, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Mert Efe Kılıçer

Gençler: Ege Ertöz, Metehan Kartın, Emirhan Kartın, Deniz Şen ve Alperen Ege Avcı.