Milli Sporcular İtalya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor
İtalya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, İstanbul'da kampa girdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24-28 Nisan tarihlerinde Rimini kentinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi büyük ve genç kategorilerindeki milli sporcular, İstanbul'da çalışmalara başladı.
Hazırlık kampında yer alan milli sporcular şunlar:
Büyükler: Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Sercan Demir, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Mert Efe Kılıçer
Gençler: Ege Ertöz, Metehan Kartın, Emirhan Kartın, Deniz Şen ve Alperen Ege Avcı.