Haberler ›› Spor ›› Milli sporcular İtalya'da yelken yarışında 2. oldu

Milli sporcular İtalya'da yelken yarışında 2. oldu

Milli sporcular Onur Cavit Biriz ve Dilara Uralp Palombo, İtalya'da düzenlenen IQ Foil Uluslararası Yelken Oyunları'nda 2. sırayı aldı. Onur Cavit erkekler kategorisinde, Dilara ise kadınlar kategorisinde 2'nciliği elde etti.