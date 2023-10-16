Milli sporcular İtalya'da yelken yarışında 2. oldu
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Milli sporcular Onur Cavit Biriz ve Dilara Uralp Palombo, İtalya'da düzenlenen IQ Foil Uluslararası Yelken Oyunları'nda 2. sırayı aldı. Onur Cavit erkekler kategorisinde, Dilara ise kadınlar kategorisinde 2'nciliği elde etti.
Milli sporcular Onur Cavit Biriz ve Dilara Uralp Palombo, İtalya'da düzenlenen IQ Foil Uluslararası Yelken Oyunları'nda 2. oldu.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Garda Gölü'nün kuzey kıyısındaki Torbole kasabasında yapılan organizasyon tamamlandı.
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nden Onur Cavit, 16 ülkeden 28 sporcunun mücadele ettiği erkekler kategorisinde 2. sırayı aldı.
Aynı kulüpten Dilara da 8 ülkeden 9 sporcunun katıldığı kadınlar kategorisinde 2'nciliği elde etti.
Kaynak: AA / Spor