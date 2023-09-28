Milli sporcular İtalya'da Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'na katılacak
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 8 sporcu ve 6 ekip ile temsil edileceği Deniz Küreği Dünya Şampiyonası yarın başlıyor. Şampiyonada milli takımın yanı sıra parakürek ekibi de yer alacak.
Milli sporcular, yarın İtalya'da başlayacak Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak ve 1 Ekim Pazar günü sona erecek şampiyonada büyükler ile gençler kategorisinde Türkiye'nin 8 sporcu ve 6 ekiple temsil edileceği belirtildi.
Türkiye'nin parakürek ekibiyle de ilk kez şampiyonada yer alacağı ifade edildi.
Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nda milli takımda şu isimlerin mücadele edecek:
Kadınlar tek çifte (CW1X): Ebru Akınal
Erkekler tek çifte (CM1X): Fatih Ünsal
Karışık iki çifte (CMIX2X): Onata Kazaklı-Aslıhan Naran Akkay
19 yaş altı kadınlar tek çifte (CJW1X): İrem Üstündağ
19 yaş altı erkekler iki çifte (CJM2X) : Arda Berat Çekeçeker-Semi Yağız Al
Parakürek karışık iki çifte (PR3CMIX2X): İrem Üstündağ-Muharrem Dakın.