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Milli sporcular İtalya'da Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'na katılacak

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 8 sporcu ve 6 ekip ile temsil edileceği Deniz Küreği Dünya Şampiyonası yarın başlıyor. Şampiyonada milli takımın yanı sıra parakürek ekibi de yer alacak.