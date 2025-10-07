Milli Sporcular İspanya ve Mısır'da Dünya Şampiyonalarında Mücadele Edecek

Milli sporcular, CMAS Dünya Görüntüleme Şampiyonası ve Dünya Açık Su Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre, İspanya'nın Katalonya bölgesindeki sahil kasabası L'Estartit açıklarında yarın başlayacak Dünya Görüntüleme Şampiyonası'nda milli takım, 19 ülkenin sporcularına karşı yarışacak.

Türkiye'yi Eser Paşa-Tolga Pat, Can Türktan-Çağatay Arıcan, Erkan Balk-Olcay Yılmaz ve Sinan Eruçar-Ömer Çelik çiftlerinin temsil edeceği şampiyona 12 Ekim Pazar günü sona erecek.

Dünya Açık Su Paletli Yüzme Şampiyonası

Açık Su Paletli Yüzme Milli Takımı da 9-11 Ekim tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Marina el Alamein kasabası açıklarındaki organizasyonda Türkiye'yi büyüklerde Berk Yavuzarslan ile Derin Toparlak, gençlerde de Ali Aras Ödüm, İbrahim Can Kiracı, Berra Nur Yılmaz, Zeynep Azra Kanat ve Nazlı Denizci temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, sporculara başarılar dileyerek, "2025 sezonunda yurt içi ve yurt dışında sualtı topluluğu üyelerimizle birlikte çok büyük ve çok iyi başarılara, etkinliklere, projelere imza attık. Ülkemizi ve bayrağımızı en saygın uluslararası platformlarda hak ettiği itibarı kazandırdık. Şu an Türkiye için mücadele eden millilerimiz bu başarılarımıza inşallah yenilerini ekleyecektir. Yolumuz uzun ve kararlıyız. Sualtı sporlarında tüm gücümüzü ve potansiyelimizi önümüzdeki yıllarda daha görkemli bir şekilde ortaya koyacağız. Tabi bu başarılarımızda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, bakanlık çalışanlarımıza camiamız adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.