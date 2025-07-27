Milli Sporcular ILCA 4 Yelken Şampiyonası'ndan Ödülle Döndü

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Dünya Gençler ILCA 4 Yelken Şampiyonası'nda, milli sporcularımız 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük elde etti. Derin Bartan kadınlar kategorisinde şampiyon olurken, gençlerde de 3'üncü, Sadrihan Suer ise genç erkeklerde 3'üncü sırada yer aldı.

Dünya Gençler ILCA 4 Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen organizasyona 30'dan fazla ülkeden 240 yelkenci katıldı.

Kadınlar kategorisinde yarışan Derin Bartan, 16 yaş altında şampiyon, gençlerde ise 3'üncü oldu.

Sadrihan Suer de genç erkeklerde 3'üncü sırayı aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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