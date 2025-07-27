Milli Sporcular ILCA 4 Yelken Şampiyonası'ndan Ödülle Döndü

Dünya Gençler ILCA 4 Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen organizasyona 30'dan fazla ülkeden 240 yelkenci katıldı.

Kadınlar kategorisinde yarışan Derin Bartan, 16 yaş altında şampiyon, gençlerde ise 3'üncü oldu.

Sadrihan Suer de genç erkeklerde 3'üncü sırayı aldı.