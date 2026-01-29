Haberler

Milli Eğitim Akademisine alınacak milli sporcular için başvuru süreci başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak milli sporcular için başvuruların 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Eğitimde, beden eğitimi öğretmenliği alanında 16 kontenjan ayrılacak.

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak milli sporcular için başvurular 2-6 Şubat'ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak milli sporcular için beden eğitimi öğretmenliği alanında 16 kontenjan ayrıldı.

Başvurular, 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, hazırlık eğitimi için başvurularını, "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan bağlantı üzerinden Elektronik Başvuru Formu'nu doldurarak yapacak.

Yerleştirme işlemleri, milli sporcu öncelik durumu dikkate alınarak 25 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Milli sporcu belgesi almış olmaları şartı aranacak

Başvuru yapacak milli sporcularda aranacak şartlar şöyle:

"Olimpiyat oyunları veya paralimpik oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek, milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girmek, bu yarışmalar, yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak."

Ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz ve kış gençlik olimpiyat oyunları, Üniversite Oyunları (Universiad), Akdeniz Oyunları, Deaflimpik Oyunları ile Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının dünya ve Avrupa şampiyonalarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren milli sporcular da başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Spor
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz

Dilan'ı çabuk unuttu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir