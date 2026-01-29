Milli Eğitim Akademisine alınacak milli sporcular için başvuru süreci başlıyor

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak milli sporcular için başvurular 2-6 Şubat'ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak milli sporcular için beden eğitimi öğretmenliği alanında 16 kontenjan ayrıldı.

Başvurular, 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, hazırlık eğitimi için başvurularını, "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan bağlantı üzerinden Elektronik Başvuru Formu'nu doldurarak yapacak.

Yerleştirme işlemleri, milli sporcu öncelik durumu dikkate alınarak 25 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Milli sporcu belgesi almış olmaları şartı aranacak

Başvuru yapacak milli sporcularda aranacak şartlar şöyle:

"Olimpiyat oyunları veya paralimpik oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek, milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girmek, bu yarışmalar, yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak."

Ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz ve kış gençlik olimpiyat oyunları, Üniversite Oyunları (Universiad), Akdeniz Oyunları, Deaflimpik Oyunları ile Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının dünya ve Avrupa şampiyonalarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren milli sporcular da başvuruda bulunabilecek.