Milli sporcular, Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın 3'üncülük maçına çıkacak. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milli atıcılar, dünya sıralamasında elde ettikleri skorlara göre davet edildi. Türkiye'yi temsil eden ekip, yarı finalde İtalya'ya mağlup oldu. Yarın İspanya ile bronz madalya için mücadele edecekler.

Milli Sporcular Hırvatistan'da 3. Olmak İçin Mücadele Edecek

Milli sporcular, Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın 3'üncülük maçına çıkacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atıcılar, Osijek kentindeki organizasyona dünya sıralamasında elde ettikleri bireysel skorlar doğrultusunda oluşturulan takım puanlarına göre özel davetiye ile çağırıldı.

Türkiye'yi ligde trap kategorisinde temsil eden Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer, Safiye Temizdemir ve Rümeysa Pelin Kaya'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Milli takım, yarın TSİ 10.00'da İspanya ile bronz madalya için mücadele edecek.