Milli sporcular Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Milli sporcular, Gençler Eskrim Dünya Kupası'nın İtalya'nın Udine kenti ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek ayaklarında mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun Udine ayağı 4-7 Ocak, Budapeşte ayağı ise 6-7 Ocak tarihlerinde yapılacak. Udine'de epe ve flöre kategorilerinde 18, Budapeşte'de ise kılıç kategorisinde 19 Türk eskrimci yarışacak.

Söz konusu yarışmalara katılacak milli sporcular şunlar:

Gençler Eskrim Dünya Kupası Udine ayağı

Epe: Aleyna Ertürk, Elif Bilge Tunca, Burak Türkdil

Flöre: Ada Arıkan, Azra Arıkan, Elif Su Ay, Almıla Birçe Durukan, Filiz Ece Erdoğan, Ada Nur Kıdemli, Beril Turhanlar, Aras Atasoy, Ada Budak, Mustafa Burak Çufadar, Halis Genç, Furkan Arda Karaman, Sabit Karatay Kılınç, Alp Tuna Korkmaz, Tan Sezer kürsü

Gençler Eskrim Dünya Kupası Budapeşte ayağı

Kılıç: Begüm Alkaya, Zehra Nehir Cihan, Damla Demirkol, Akya Göllü, Nil Güngör, Zehra Kerem, Nehir Yıldırım, Toprak Altınçekiç, Tolga Aslan, Yiğit Ayaz, Kerem Çağlayan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli, Uras Macit, Nedim Semih Mescioğlu, Arda Tanerler, Ateş Efe Tokerler, Mehmet Emir Uğurlu, Furkan Yaman