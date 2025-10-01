Milli Sporcular Eylül'de Büyük Başarılar Elde Etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olimpik ve paralimpik branşlarda mücadele eden milli sporcuların, eylül ayında aldığı başarılı sonuçlara dikkat çekerek, "Sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde edilen bu gurur tablosu, aziz milletimize armağan olsun. Tüm sporcularımızı canıgönülden kutluyorum" ifadesini kullandı.

Milli sporcular, eylül ayında uluslararası organizasyonlarda takımlar ve ferdi müsabakalarda önemli başarılar kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından, Türk sporunda eylül ayında alınan başarı tablosunu paylaştı. Bakan Bak, 'Eylül ayı gurur tablomuz' başlığı altında yaptığı paylaşımda, milli sporcuların kazandığı başarıların bulunduğu görsellere yer verdi. Bakan Bak, olimpik ve paralimpik branşlarda mücadele eden milli sporcuların, eylül ayında başarılı sonuçlar aldığını vurgulayarak, "Sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde edilen bu gurur tablosu, aziz milletimize armağan olsun. Tüm sporcularımızı canıgönülden kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ SPORCULAR TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, "Takım sporlarında; A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Filipinler'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 6'ncı sırada tamamlayarak organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde etti. Ferdi müsabakalarda; milli sporcularımız Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 10 madalya, Avrupa Para Judo Şampiyonası'nda 10 madalya, Dünya Para Okçuluk Şampiyonasında 4 madalya, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 4 madalya, Dünya Boks Şampiyonasında 3 madalya, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya, Dünya Para Trap Şampiyonası'nda ise 1 madalya kazandı" denildi.