Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan milli sporcular, güzel anılar ve yeni dostluklarla ülkeye döndü. Sporcular, Chengdu'da sokak lezzetlerinden farklı ülkelerden yeni arkadaşlara ve yardımsever gönüllülere kadar inanılmaz bir deneyim yaşadıklarını söyledi. Milli atlet Abdullah Tuğluk, Çin halkının misafirperverliğinden etkilendiğini belirtti. Diğer sporcular da Çinli gönüllülerin yardımseverliğini ve organizasyonun nazikliğini övdü.

HABER: Milli sporcular Dünya Üniversite Oyunları'ndan yeni dostluklarla döndü

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Dünya Üniversite Oyunları Sporcu Köyü'nden çeşitli görüntüler

3. Chengdu kentinin çeşitli görüntüleri

5. Dünya Üniversite Oyunları Sporcu Köyü'nden çeşitli görüntüler

7. Dünya Üniversite Oyunları Sporcu Köyü'nden çeşitli görüntüler

8. SES 4 (Türkçe): SEZGİN ATAÇ, Milli sporcu

9. Kültürel etkinliklerden çeşitli görüntüler

10. SES 5 (Türkçe): YELİZ AY YILDIZ, Sporcu antrenörü

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan milli sporcular, güzel anılar ve yeni dostluklarla ülkeye döndü.

Xinhua'ya konuşan sporcular, Chengdu'da sokak lezzetlerinden farklı ülkelerden yeni arkadaşlara ve yardımsever gönüllülere kadar inanılmaz bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Üniversite Oyunları'nda Haliç Üniversitesi'ni temsil eden 24 yaşındaki milli atlet Abdullah Tuğluk, Çin halkının misafirperverliğinden etkilenmiş.

SES 1 (Türkçe): ABDULLAH TUĞLUK, Milli sporcu:

"Her şekilde gülüyorlar. Çok mutlular. Bizim de o sinerjiyi yakalamamıza yardımcı oldular.

Tuğluk, Chengdu kentinin de her zaman kalbinde özel bir yeri olacağını belirtti.

SES 2 (Türkçe): ABDULLAH TUĞLUK, Milli sporcu:

"Bir de şehir merkezindeki o sokak lezzetlerini unutmayacağım. Onların yöresine uygun çok güzel yemekler vardı. Onları kesinlikle unutmayacağım. Bunlar hep hafızamda kalacak."

SES 3 (Türkçe): ABDULLAH TUĞLUK, Milli sporcu:

"Bir yemekhane düşünün: her milletten insan var. Yani, mecbur da kalsak birbirimizle göz göze geliyoruz, yemek sırasında beraber oluyoruz. Yani etrafıma baktığımda bir tarafımda Japon bir tarafımda Çinli, karşımda Alman, İtalyan... hepsi vardı. Yeni arkadaşlıklar edindim. Yeni kişilerle tanışma fırsatı buldum."

Bir diğer atlet Sezgin Ataç ise her zaman yardım elini uzatan Çinli gönüllülerin sıkı çalışmasından övgüyle söz etti.

SES 4 (Türkçe): SEZGİN ATAÇ, Milli sporcu:

"Aynı bizim insanlarımız gibi çok sıcakkanlılar, çok iyiler. Yani en ufak bir sorunuzda koşa koşa geliyorlardı. Yani böyle bir şeyi ben hiç görmedim. Çok mükemmel, çok güzeldi her şey. Çok dürüst ve saygılılardı. Onlara buradan bir kez daha teşekkür ederim böyle bir organizasyon yaptıkları için."

Sporcu antrenörü Yeliz Ay Yıldız da her seviyede Çinli yetkilinin nazik yardımlarından övgüye bahsetti.

SES 5 (Türkçe): YELİZ AY YILDIZ, Sporcu antrenörü:

"Sadece gönüllüler değil, organizasyonun her aşamasında, yemekhanedeki aşçısından, katlardaki temizlik görevlilerine ve karşılama merkezindeki ofis personeline herkes son derece nazikti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)