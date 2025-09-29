Haberler

Milli Sporcular Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular Ebrar Keskin gümüş, Hamide Doğangün ise bronz madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir başarı daha getirdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Ebrar Keskin, gülle atma T20, Hamide Doğangün ise 800 metre T53 kategorisinde yarıştı.

Ebrar Keskin, 13.80 derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Hamide Doğangün de kariyerinin en iyi derecesi 1.47.99 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, bu sonuçla 5 Ekim'de sona erecek şampiyonadaki dördüncü madalyasını elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500
