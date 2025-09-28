Milli Sporcular Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası'nda Madalya Kazandı
İspanya'da düzenlenen Dünya Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türk sporcular Seymen Özbaş gümüş, Ataberk Çerkez ise bronz madalya elde etti.
Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Dünya Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Seymen Özbaş, finalde Meksikalı rakibi Ubaldo Sanchez'e yenildi ve gümüş madalya aldı.
Ataberk Çerkez ise üçüncülük maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor