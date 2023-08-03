Milli sporcular çeyrek finale yükseldi

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Emircan Haney ve İpek Tomruk, makaralı yay kategorisinde çeyrek finale yükseldi. Emircan Haney çeyrek finalde Polonya'dan Lukasz Przybylski'yle, İpek Tomruk ise Tayvan'dan Li Ju Chin'le karşılaşacak.