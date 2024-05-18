Milli sporcular Bulgaristan'da 3 altın, 12 madalya kazandı
Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre, milli sporcular Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası 19 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Buğra Aktaş ile Mehmetcan Töremiş çift erkeklerde, Aysu Arslan ile Defne Ilgın Koçak çift kadınlarda, Buğra Aktaş ile Sinem Yıldız ise karışık çiftlerde şampiyon oldu.
Milli sporcular, Uluslararası Bulgaristan 19 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda 3'ü altın, 12 madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalyayla Svilengrad kasabasında düzenlenen organizasyonun en başarılı takımı oldu.
Çift erkeklerde Buğra Aktaş ile Mehmetcan Töremiş, çift kadınlarda Aysu Arslan ile Defne Ilgın Koçak, karışık çiftlerde de Buğra Aktaş ile Sinem Yıldız şampiyonluğa ulaştı.