Milli sporcular Bulgaristan'da 3 altın, 12 madalya kazandı

Milli sporcular, Uluslararası Bulgaristan 19 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda 3'ü altın, 12 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalyayla Svilengrad kasabasında düzenlenen organizasyonun en başarılı takımı oldu.

Çift erkeklerde Buğra Aktaş ile Mehmetcan Töremiş, çift kadınlarda Aysu Arslan ile Defne Ilgın Koçak, karışık çiftlerde de Buğra Aktaş ile Sinem Yıldız şampiyonluğa ulaştı.