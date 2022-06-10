Milli sporcular Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası için Karadağ'a gitti - Haberler

Karadağ'da düzenlenecek Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, bu ülkeye gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Bar kentinde 12 Haziran Pazar günü yapılacak. Tek günlük şampiyonada ay-yıldızlı sporcular, madalya sıralamasında ilk sırayı elde etmek için performans sergileyecek.

Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın 20'nci organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek atletler şöyle:

Kadınlar: Aslı Kuralay, Aleyna Sürücü, Behiye Yavaşça, Buse Nur Batak, Ceren Kılıç, Damla Özgül, Defne Tuna, Edibe Yağız, Elif Aydın, Elif Ilgaz, Elif Kalabalık, Hatice Kılıç, İlayda Şevval Kurt, İrem Batu, Merve Ünlü, Mira Akan, Nafiya Alişan, Neslihan Toktaş, Zeynep Kaya, Zeynep Öz.

Erkekler: Ahmet Selim Yıldırım, Ali Peker, Alişan Alphan, Anıl Özdemir, Arda Umunç, Batuhan Eser, Caner Can Tunçtan, Furkan Mutlu, Mahmut Can Çalışır, Mehmet Eren Karayaz, Melih Candaş, Mehmet Mahsun Er, Ramazan Kundakçı, Taha Özal, Yakup Efe Suratlı, Yusuf Bozkaş, Yusuf Sangu, Yücel Yağız Dur.