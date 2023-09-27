Milli sporcular Avrupa Triatlon Kupası'na katılacak

Avrupa Triatlon Kupası'nın Alanya ve Yenişehir yarışlarına katılacak milli sporcular ilan edildi. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 12 Ekim'de Alanya'da toplanacak ve yarışlara katılacaklar.

Avrupa Triatlon Kupası'nın Alanya ve Yenişehir yarışlarına katılacak milli sporcular ilan edildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 Avrupa Triatlon Kupası Alanya ve 2023 Avrupa Triatlon Kupası Yenişehir yarışları için başantrenör Zekeriya Yücetürk yönetiminde davet edilen milli sporcular şöyle:

"Gültigin Er, Enes Kızılcık, Emir Aracı, Taha Eren Coşgun, Kıvanç Şahinkaya, Ege Kızılelma, Özlenen İpek Günad, Irmak Şereflioğlu ve Cemre Civelek."

Organizasyonlar için 12 Ekim'de Alanya'da toplanacak ay-yıldızlı sporcular, Alanya'da 14 Ekim'de Avrupa Triatlon Kupası'nın ilk bölümünde yarışa başladıktan sonra, ardından ikinci yarış için 16 Ekim'de Mersin'e hareket edecek.

Avrupa Triatlon Kupası, Alanya'da 14 Ekim'de başlayacak ve 21-22 Ekim'de Mersin Yenişehir kısmıyla sona erecek.