Milli sporcular Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazandı

Milli sporcular, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Belgrad'da devam eden şampiyonada erkekler 58 kiloda tatamiye çıkan Ali Can Özcan, finalde İsrail'dan Asaf Yasur'a mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kadınlar 47 kiloda mücadele eden Nurcihan Ekinci ise organizasyonu bronz madalya ile bitirdi.