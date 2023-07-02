Milli Sporcular Avrupa Oyunları'nda 38 Madalya Kazandı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda 9 altın, 9 gümüş ve 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazanan Milli sporcuları tebrik etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nı 9 altın, 9 gümüş ve 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya ile tamamlayan Milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak yayımladığı tebrik mesajında, "Polonya'da düzenlenen 19 branşta 193 sporcu ile temsil edildiğimiz 3'üncü Avrupa Oyunları'nda mücadele eden sporcularımız ile gurur duyuyorum. Avrupa Oyunları'nı 9'u altın, 9'u gümüş ve 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamlayan Milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu süreçte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota alan 7 sporcumuzu da tebrik ediyor, sporcu kardeşlerime Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği olanlara da teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.