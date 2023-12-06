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Milli sporcular Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda finale çıktı

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Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kurbağalamada milli sporcular Hüseyin Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir, finale çıktı. Yarı final serilerinde Hüseyin Emre ikinci, Berkay Ömer ise altıncı oldu. Ayrıca erkekler 4x50 metre karışık takımı da finale kaldı.

Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kurbağalamada milli sporcular Hüseyin Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir, finale çıktı.

Otapeni şehrinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler 100 metre kurbağalamada Hüseyin Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir, elemeleri yarı finale yükseldi.

Yarı final serileri sonucunda Hüseyin Emre 16 sporcu arasında 56.58'lik derecesiyle ikinci, Berkay Ömer ise 57.36'lık zamanıyla altıncı oldu. İlk 8'e giren iki milli sporcu da yarın akşam yapılacak finalde yer alma hakkı elde etti.

Doruk Tekin, Berkay Ömer Öğretir, Samet Alkan ve Hüseyin Emre Sakçı'dan oluşan erkekler 4x50 metre karışık takımı ise elemeleri geçerek finale kaldı. Milli takım ilk 50 metreden sonra yaptığı hatayla diskalifiye oldu ve yarışı 8. sırada tamamladı.

Erkekler 50 metre serbestte Hüseyin Emre Sakçı, kadınlar 200 metre kelebekte Nida Eliz Üstündağ yarı finalde, kadınlar 200 metre sırtüstünde ise Ekaterina Ivanova Avramova ilk turda elendi.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Hüseyin Emre Ömer Spor Güncel Haberler

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