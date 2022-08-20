Milli sporcular, Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Milli okçular İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda toplamda 14 madalya kazanarak organizasyonu ilk sırada tamamladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lilleshall kentinde gerçekleşen organizasyonda bireysel madalya atışları gerçekleştirildi.

Yarışlarda Eren Kırca, Hazal Burun, Yakup Yıldız, Berkay Akkoyun, Ezgi Başaran altın, Mustafa Özdemir ise gümüş madalya kazandı.

21 ve 18 yaş altı kategorilerindeki sporcuların yarıştığı şampiyonayı 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 14 madalyayla tamamlayan Türkiye, böylece madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Sıralamada Türkiye'yi yedişer madalya elde eden Büyük Britanya ve İtalya takip etti.