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Milli sporcular Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporcular Yunanistan'ın Korfu Adası'nda düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 4x1250 metre bayrak yarışında mücadele etti. İki milli ekip de iyi bir performans sergileyerek 5. ve 7. sıralarda yer aldı.