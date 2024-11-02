Milli Sporcular Altın Madalya Kazandı
Emine Dursun ve Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın çift geleneksel kategorisinde İtalya'yı yenerek birincilik elde etti ve altın madalya kazandı.
Milli sporcular Emine Dursun ve Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın çift geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.
Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.
Çift geleneksel kategorisinde İtalya'yı 9-4 milli takım sporcuları Emine Dursun ve Buket Öztürk altın madalya kazandı.
Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar devam ediyor.