Milli Sporcular Alanya'da 21 Madalya Kazandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular 21 madalya kazandı.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun iş birliğinde Alanya Yat Limanı'nda bulunan halk plajında düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde "triathle" alanında "mix bayrak" ve "kadın ve erkek bayrak takım" yarışları düzenlendi.

Milli sporcular günün sonunda 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 21 madalya kazandı.

Şampiyona, 9 Kasım'da sona erecek.