Milli Sporcular 3. Avrupa Oyunları'nda 38 Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nı 9'ar altın ve gümüş ile 20 bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen, 19 branşta 193 sporcu ile temsil edildiğimiz 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele eden sporcularımız ile gurur duyuyorum. Avrupa Oyunları'nı 9'u altın, 9'u gümüş ve 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu süreçte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota alan 7 sporcumuzu da tebrik ediyor, sporcu kardeşlerime Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği olanlara da teşekkür ediyorum."