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Milli Sporcu Uğurcan Özer İspanya'da Bronz Madalya Kazandı

Milli Sporcu Uğurcan Özer İspanya'da Bronz Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Milli sporcu Uğurcan Özer, İspanya'da düzenlenen '2023 World Triathlon Para Cup A Coruna'da bronz madalya kazandı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota mücadelesinin başladığı yarışta üçüncü olan Özer, mücadelesine Birleşik Krallık'ta devam edecek.

Milli sporcu Uğurcan Özer, İspanya'da düzenlenen "2023 World Triathlon Para Cup A Coruna"da bronz madalya kazandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota mücadelesinin başladığı ilk yarışında üçüncü oldu.

Uğurcan Özer, kota mücadelesine 15 Temmuz Cumartesi günü Birleşik Krallık'ta düzenlenecek "2023 World Triathlon Para Swansea"da devam edecek.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

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