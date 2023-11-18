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Milli sporcu Tuba Bade Şahin Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuba Bade Şahin, İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda 13-14 yaş grubunda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye'nin bu organizasyonda bireysel kadınlarda tarihindeki ilk madalyası oldu.