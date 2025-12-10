Milli Sporcu Öğrenim Bursu'ndan 1716 sporcu yararlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen Milli Sporcu Öğrenim Bursu'ndan bugüne kadar 1716 sporcu yararlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklaya göre, sporcuların yaşadığı "Eğitim mi? Spor mu?" ikilemini gidermek amacıyla 2019 yılında önemli bir adım atarak Milli Sporcu Bursu programını başlattı. 2020 - 2021 öğretim yılında ilk etapta 26 vakıf üniversitesiyle başlayan uygulamayla spor kariyerinde başarıya ulaşan gençlerin tam burslu eğitim almalarının önü açıldı. Daha sonra Milli Sporcu Öğrenim Bursu uygulamasının kapsamı genişletilerek vakıf üniversite sayısı 74'e çıkarıldı.

Olimpik ve paralimpik branşlarda son 4 yıl içinde ilgili spor organizasyonlarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular, uygulanan program sayesinde eğitim hayatlarında güçlü bir güvenceye kavuştu. Bu sayede genç sporcular hem antrenmanlarını rahatlıkla yaparak şampiyonalara hazırlanırken hem de geleceklerine akademik bir temel oluşturabiliyor.

Burs kapsamı genişledi, destek sayısı arttı

Başlangıçta vakıf üniversitelerini kapsayan uygulama daha sonra özel öğretim kurumlarıyla imzalanan ek protokollerle genişletildi. Bugüne kadar 2020-2021'de 76, 2021-2022'de 67, 2022-2023'de 104, 2023-2024'te 89, 2024-2025'te 80, 2025-2026'da ise 52 sporcu tam burslu eğitim hakkı kazandı. Böylece vakıf üniversitelerinde eğitimine devam eden milli sporcu sayısı 468'e ulaştı.

Programın kapsamının genişlemesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki sporcular da yüzde 100 burs imkanından faydalanmaya başladı. 2021-2022 döneminden bu yana toplam 1248 genç, özel öğretim kurumlarında tam burslu okuma hakkı elde etti. Toplamda ise Milli Sporcu Öğrenim Bursu sayesinde eğitim hayatına kesintisiz devam eden sporcu sayısı 1716'ya yükseldi.

Bakan Bak: "Spor ve eğitim birbirini destekleyen iki temel unsurdur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, devrim niteliğindeki Milli Sporcu Öğrenim Bursu ile sporcuların hayatlarındaki en büyük problem olan, "Okul mu? Eğitim mi?" ikilemini ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Eğitimde geri kalma endişesi, performans kaygısı, fiziksel yorgunluk ve akademik gerekliliklerin aynı anda yüklenmesinin sporcular için psikolojik baskı yarattığını belirten Bakan Bak, burs programıyla bu sorunun ortadan kalktığını vurguladı.

Milli Sporcu Öğrenim Bursu ile gençlerin artık hem sahada hem okulda kendilerini daha güvende hissettiklerini kaydeden Bakan Bak, uygulamanın gençlere yalnızca maddi destek sağlamadığını aynı zamanda onların akademik ve profesyonel gelişim süreçlerini güçlendiren bütüncül bir yapı sunduğunu da ifade etti.

Spor ve eğitimin birbirini destekleyen temel unsurlar olduğunu belirten Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz spor yaparak disiplin, öz güven ve dayanıklılık kazanıyor. Spordaki başarı doğrudan eğitime yansıyor. Devrim niteliğindeki bu program, sporcuların kariyerlerini sürdürebilmeleri için büyük bir motivasyon. Milli sporcuların yalnızca sporcu kimliği değil, mesleki kimlik kazanma süreçlerini de destekleyen çok yönlü bir sistem oluşturduk. Türk sporunun her geçen gün artan başarısının temelini güçlü tesis altyapısı, erişilebilirlik, antrenör ve sporcu eğitimi, güçlü bir koordinasyon oluşturuyor. Milli Sporcu Öğrenim Bursu Programı'nın hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak sporcularımızın ihtiyaç ve taleplerini belirleyerek, yollarını açma gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz."