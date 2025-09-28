Haberler

Milli Sporcu Muhammet Khalvandi'den Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalya

Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Muhammet Khalvandi, TF57 cirit atma kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Muhammet, TF57 cirit atma kategorisinde mücadele etti.

Muhammet, 53.30'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
