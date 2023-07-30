Milli Sporcu Mehmet Kazan Almanya'da Bavyera Şampiyonası'nda Üçüncülük Elde Etti

Milli sporcu Mehmet Kazan, Almanya'da düzenlenen Bavyera Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, birçok ülkeden 75 sporcunun katıldığı belirtildi. Mehmet Kazan'ın genel klasmanda üçüncü olduğu aktarıldı.

Milli sporcu Mehmet Kazan, Almanya'da Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından düzenlenen Bavyera Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'da gerçekleşen organizasyona, İsveç, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Türkiye'nin aralarında yer aldığı birçok ülkeden 75 sporcunun katıldığı belirtildi.

Engelliler Golf Milli Takımı'nın sporcusu Mehmet Kazan'ın genel klasmanda toplamda 151 (+7) gross skorla üçüncü olduğu aktarıldı.