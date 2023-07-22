Milli Sporcu Lal Mira Gürgen Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Lal Mira Gürgen'in Almanya'da düzenlenen Yıldız ve Genç Biniciler At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan ilk Türk sporcu olduğu belirtildi. Milli sporcunun final müsabakasına yarın çıkacağı bildirildi.