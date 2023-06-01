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Milli Sporcu İlke Özyüksel Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde Finale Yükseldi

Milli Sporcu İlke Özyüksel Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde Finale Yükseldi

Spor Haberleri

Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde milli sporcu İlke Özyüksel, finale yükselme başarısı gösterdi. Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen final organizasyonunda milli sporcular yarıştı. Kadınların finali 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Milli sporcu İlke Özyüksel, Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde, finale yükselme başarısı gösterdi.

Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen final organizasyonunda milli sporcular yarıştı.

Yarışlarda 1349 puan alan İlke Özyüksel, üçüncü olarak finale kaldı.

Milli sporcu İpek Akşin ise yarışı 1265 puanla 14'üncü sırada tamamladı.

Kadınların finali 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Ayrıca yarın gerçekleştirilecek erkekler yarı finalinde Buğra Ünal ve Dora Nusretoğlu, finale kalmak için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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