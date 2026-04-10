Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Mısır'da düzenlenen UIPM Dünya Kupası'nda İlke Özyüksel Mihrioğlu, elemelerde 1406 puanla 4'üncü olarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde 1413 puanla 5'inci olan İlke, finale gitmeyi başardı.

Elemelerde serisinde 13'üncü olan Sıdal Aslan ise yarı final mücadelesini A grubunda 1371 puanla 12'nci sırada tamamladı.

Dünya Kupası'nda elemeleri grubunda 36 sporcu arasında Ebrar Çalışkan 26'ncı, Tulya Kesebir 34'üncü sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi