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Milli Sporcu Hamza Varol, Serbest Dalışta Yeni Madalyalar İçin Çalışıyor

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Tekirdağ'da 3 yıl önce başladığı serbest dalışta Türkiye ve dünya şampiyonluğu elde ederek 19 madalya kazanan milli sporcu Hamza Varol (19), derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

Tekirdağ'da 3 yıl önce başladığı serbest dalışta Türkiye ve dünya şampiyonluğu elde ederek 19 madalya kazanan milli sporcu Hamza Varol (19), derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

Varol, küçük yaşlarda başladığı yüzmeye bir süre ara verdikten sonra, 3 yıl önce serbest dalış yapmaya karar verdi.

Kısa sürede serbest dalışta kendisini göstererek milli takıma seçilen Varol, bugüne kadar Türkiye'de katıldığı şampiyonalarda ve dünya şampiyonalarında 6'sı altın toplam 19 madalya kazandı.

Kısa sürede önemli derecelere imza atan genç sporcu, uluslararası yarışmalarda derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Hamza Varol, AA muhabirine, serbest dalışta katıldığı her yarıştan madalyayla döndüğünü söyledi.

Uzun yıllar yüzmeyle ilgilendikten sonra serbest dalışa geçtiğini ifade eden Varol, "Salgından sonra Sertan hocanın bir afişini görerek serbest dalışla tanıştım. Daha sonra bu branşta kendimi denemek istedim. İlk olarak 2022 yılında yarışmaya katıldım ve çok verimli bir yarış olmadı. 2023 yılında katıldığım Türkiye ve dünya şampiyonalarında farklı kategorilerde 2 Türkiye, 2 dünya şampiyonluğu kazandım." dedi.

Varol, serbest dalışta toplam 19 madalyası olduğunu aktararak, her zaman kürsüde olmak için çalıştığını dile getirdi.

Bu yılda Mayıs ayındaki Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndüğünü belirten Varol, "Dünya şampiyonasında açık yaşta çok fazla rakibimiz olduğu için istediğim gibi geçmedi. Çalışmalarıma devam ediyorum. Önümüzdeki yıl madalya toplayacağım. Hem havuz hem de kara antrenmanlarım oluyor. Türkiye ve dünya şampiyonlarında yine şampiyonluk elde etmek istiyorum. Bu branşın olimpiyatlara girmesiyle de ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun çok azimli olduğunu ve ileride daha güzel dereceler kazanacağını söyledi.

Hamza Varol'un kısa sürede kendisini çok iyi geliştirdiğini aktaran Aydın, "Hamza ilk başladığında tecrübesi yoktu. Zamanla şampiyonalara katılmaya başladı ve güzel dereceler elde etti. Türkiye ve dünya şampiyonalarda önemli dereceler kazandı. Her zaman kürsüde yer alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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