Milli Sporcu Hakan Reçber Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda, milli sporcu Hakan Reçber, erkekler 63 kilo finalinde Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.
Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda, milli sporcu Hakan Reçber, erkekler 63 kilo finalinde Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup ederek altın madalya kazandı. - İSTANBUL
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor