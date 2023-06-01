Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Milli Sporcu Hakan Reçber Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli Sporcu Hakan Reçber Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda, milli sporcu Hakan Reçber, erkekler 63 kilo finalinde Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda, milli sporcu Hakan Reçber, erkekler 63 kilo finalinde Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup ederek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Reçber Dünya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title