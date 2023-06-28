Milli sporcu Gültigin Er, Polonya'daki 3. Avrupa Oyunları'nda 48. oldu

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın triatlon branşında milli sporcu Gültigin Er, erkeklerde 48. sırada yer aldı. Yarışta sporcular yüzme, bisiklet ve koşu disiplinlerinde mücadele etti. Altın madalyayı Norveçli Vetle Bergsvik Thorn kazandı.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın triatlon branşına milli sporcu Gültigin Er, erkeklerde 48. oldu.

Krakow'daki Nowa Huta Gölü'nde düzenlenen triatlonda, sporcular sırasıyla yüzme (bin 500 metre), bisiklet (40 km) ve koşuda (10 km) yarıştı.

Milli sporcu Gültigin Er, 58 sporcu içerisinde yarışı 1.53.57'lik derecesiyle 48. sırada tamamladı.

Altın madalyayı Norveçli Vetle Bergsvik Thorn 1.46.50'lik derecesiyle elde etti. Gümüş madalyayı İsrail'den Shachar Sagiv 1.46.51, bronz madalyayı ise İsviçre'den Adrien Briffod 1.46.52'lik zamanıyla kazandı.