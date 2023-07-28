Milli Sporcu Gülistan Turan Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanmak İstiyor

Milli sporcu Gülistan Turan, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Turan, daha önceki başarılarıyla dikkat çekmiş ve Türkiye'nin en iyi kadın dövüşçüsü seçilmişti.

Milli sporcu Gülistan Turan (26), Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

İlkokulda öğretmeninin yönlendirmesiyle katıldığı muaythai uygunluk testinde başarılı olan Turan, ailesinin müsaade etmemesi sonrası 4 ay sonra bu sporu bıraktı. Turan, ilkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla lise eğitimini yarıda bırakıp, çalışmaya başladı.

Yaklaşık 8 yıl önce işe gidip gelirken önünden geçtiği spor salonuna giren Turan, burada şimdiki antrenörü Yücel Haspolat ile tanıştı. Turan, antrenörünün desteğiyle muaythaiye tekrar başlamaya karar verdi.

Antrenmanlara düzenli olarak giden ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Turan, 2019'da Tayland'daki Muaythai Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük, 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük, bu yıl da Tayland'daki Dünya Şampiyonası ile Polonya'daki Avrupa Oyunları'nda birincilik elde etti.

Turan, Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin en iyi kadın dövüşçüsü de seçildi.

Zaman içerisinde ailesinin desteğini de alan başarılı sporcu, önümüzdeki aylarda yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Turan: "Saygınlık ve sevgi kazandım"

Muaythai Milli Takımı sporcusu Gülistan Turan, AA muhabirine, bu branşla küçük yaşta tanışmasına rağmen, yıllar sonra tekrar başlayabildiğini söyledi.

Maddi imkansızlıklar içinde büyüdüğünü belirten Turan, şunları anlattı:

"İşe gidip gelirken bu salonun önünden geçiyordum. İçimde bir ukde kaldığını fark ettim. Hevesliydim ve denemek istedim. Ailem yine izin vermiyordu. Zamanla kabullendirdim. Erkeklerle antrenman yapıyorum. Ailem, vücudumdaki morlukları ve deformasyonu gördüğünde mutsuz oluyordu ancak bu sporun bana kattığı iyi yönleri gördüler. Dik başlıydım, spor beni biraz daha disipline etti. Salona geliyorum, terimi atıyorum, bütün sorunlarımı burada bırakıp çıkıyorum. Bunu fark ettiler. Bu süreçte liseyi bitirdim. Sürekli artısı olan bu spora neden karşı çıksınlar ki? Saygınlık ve sevgi kazandım. Bu çok hoşlarına gitti. Benden dolayı onları da sürekli tebrik ediyorlar. O yüzden ailem şu an en büyük destekçim."

Hırslı bir yapıya sahip olduğu kaydeden Turan, her yarışmaya birincilik hedefiyle hazırlandığını, antrenmanlarını da bu hedef doğrultusunda yaptığını belirtti.

Turan, Avrupa Oyunları'ndan yeni geldiğini, bazı sakatlıkları nedeniyle de tedavi gördüğünü aktararak, "Şu anda kendimi zorlamadan haftada 2-3 gün çalışıyorum. Bir ay sonra haftanın 6 günü sabah akşam antrenman yapmak zorundayım. Sadece pazar günleri dinleneceğim. Hedefim Avrupa şampiyonluğu. Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları'ndan sonra bize ikincilik veya üçüncülük yakışmaz diye düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Haspolat: "Gülistan erkek gibi dövüşür"

Ay-yıldızlı sporcunun antrenörü Yücel Haspolat, Gülistan Turan'la gurur duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye başarılı bir sporcu kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Haspolat, "Gülistan erkek gibi dövüşür. Erkeklerle maç yaptırırdım. Bir bakardım lapa döverken erkekler Gülistan'ı izliyor. Savaşçı bir ruha sahip olması benim de hoşuma gidiyor. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da hedefimiz birincilik. Gülistan'ı şimdi dinlendiriyoruz. Günümüz hafif antrenmanlarla geçiyor. Bir ay sonra ağır antrenmanlarımıza başlarız." diye konuştu.