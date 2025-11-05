Haberler

Milli Sporcu Enes Burç, Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Otizm kategorisinde yarışan milli sporcu Enes Burç, Mısır'ın Kahire şehrinde düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Bu başarı, Türkiye'deki otizmli özel sporcular için tarihi bir an olarak kaydedildi.

Milli sporcu Enes Burç, Mısır'da düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) açıklamasına göre, başkent Kahire'deki organizasyonda Enes Burç, otizm kategorisi ferdi müsabakalarda bronz madalya elde etti.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen TOSSFED Başkanı Birol Aydın, "Bugün federasyon tarihimiz adına gurur duyduğumuz özel bir gün yaşıyoruz. İlk kez otizmli bir erkek sporcumuz Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'na katıldı ve Enes Burç ferdi kategoride dünya üçüncüsü olarak ülkemize tarihi bir madalya kazandırdı. Bu başarı sadece Enes'in değil, ülkemizde ki tüm otizimli özel sporcularımızın başarısıdır. Başta Enes'in "Burç"u, antrenörü Kemal Yaşkafa'yı, ailesini, emek veren antrenörlerimizi, fizyoterapistimizi sporcularımıza katkı sunan tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum. İnancımız, azmimiz ve mücadelemizle daha büyük başarılara birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
