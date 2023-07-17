Milli Sporcu Eda Özrodop 17 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 10. oldu

Milli sporcu Eda Özrodop, Mısır'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nın finalinde 10'uncu oldu. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye şehrinde gerçekleşen ve engel parkurlu ilk yarış olma özelliği taşıyan organizasyonda milli sporcu Eda Özrodop finalde yarıştı. Eskrim, engel parkuru, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam bin 273 puan alan milli sporcu şampiyonayı 10. sırada tamamladı. Mısırlı sporcu Farida Khalil birinci, Alman pentatlet Nadja Farmand ikinci, Macar sporcu Annachiara Allara ise üçüncü sırayı aldı.