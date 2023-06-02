Milli sporcu Dora Nusretoğlu 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde 16. oldu

Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde, milli sporcu Dora Nusretoğlu, 16'ıncı oldu. Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen final organizasyonda yarışan Dora Nusretoğlu, 1360 puanla 16'ıncı sırada yer aldı. Erkeklerde bugün ayrıca Buğra Ünal, finale çıkmak için yarışacak. Organizasyonda milli sporcu İlke Özyüksel'in mücadele edeceği kadınlar ve erkekler final mücadelesi yarın yapılacak. Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, 4 Haziran Pazar günü Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke takımının yarışacağı karışık bayrak yarışıyla sona erecek.