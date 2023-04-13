Milli sporcu Dilara Bozan: 'Umarım karate, 2028'de tekrar olimpiyata girer'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda beşinci olan milli sporcu Dilara Bozan, karatenin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alamayacak olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Olimpiyat beşinciliğinin yanı sıra Avrupa şampiyonalarında birçok derecesi bulunan Dilara Bozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat oyunlarında mücadele etmenin her sporcunun hayali olduğunu söyledi.

Kata branşında yarışan milli sporcu, karatenin değerli bir spor olduğunu dile getirerek, "Karate, maalesef 2024 Olimpiyat Oyunları'nda olmayacak. Ama 2028 için ümitliyiz. Karate gerçekten değerli bir spor. O tadı almış sporcular olarak olimpiyatlarda yer almamak çok moral bozucu oluyor. O yüzden kendimizi motive edecek arayışlar içine giriyoruz. 2028'de olma ihtimali bile insanı ayakta tutuyor. Çünkü olimpiyat, gerçekten bir sporcunun hayal edebileceği en üst organizasyon. Orada daha önce yarışıp, şimdi yer alamayacak olmanın acısı çok farklı. Umarım karate, 2028'de tekrar olimpiyata girer." diye konuştu.

"Madalyayla dönmek istiyorum"

Dilara Bozan, bu yıl en büyük hedefinin ekim ayında Macaristan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu ifade etti.

Mart ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını hatırlatan milli sporcu, "Orada elde ettiğim madalyayla Avrupa Oyunları'na katılma hakkı elde ettim. Haziran ayında Polonya'da yapılacak. Orada şampiyon olmak istiyorum. Bu yıl Dünya Plaj Oyunları da var. Ona da sıralamam gereği katılabiliyorum. Dünya Şampiyonası yılın en önemli organizasyonu. Oradan ülkeme madalyayla dönmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dilara Bozan, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını ve mesleğini çok sevdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çocukları çok seviyorum. Çocuklarla ilgili bir proje olduğu zaman beni daha çok çekiyor. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Özellikle kız çocuklarına ayrı bir ilgim var. Çünkü ben kendimi savunmayı öğrendiğim için çok mutluyum. Bu, farklı bir öz güven katıyor. Yaşadığımız dünya şartlarında bütün kadınların ve kız çocuklarının kendilerini savunmayı öğrenmelerini istiyorum. Biraz da bu yönden farklı bir savaşım var. Ben okulda zorbalığa uğradığım için karateye başladım. Ondan sonra hiç zorbalığa uğramadım. Ben şampiyon olmak için başlamadım ama o tadı bir kere aldıktan sonra vazgeçmedim. Karate beni çok fazla yoruyor ama asla vazgeçemiyorum. Gerçekten hayatımı karateye göre şekillendiriyorum. Zaten karate vasıtasıyla buradayım."