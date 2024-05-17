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Milli Sporcu Buse Savaşkan Fransa'da Gümüş Madalya Kazandı

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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Buse Savaşkan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Montreuil Atletizm Yarışları'nda yüksek atlamada 1,83 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Yarışmada birinci olan Ella Junnila 1,90 metrelik derecesiyle birinci olurken, üçüncü ise Heta Tuuri oldu. Ayrıca milli atlet Mehmet Çelik 1500 metrede bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Buse Savaşkan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Montreuil Atletizm Yarışları'nda yüksek atlamada 1,83 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Buse Savaşkan, Fransa'nın Montreuil şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda 1,83 metrelik derecesiyle kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Yarışmada Finlandiya'dan Ella Junnila 1,90 metrelik derecesiyle birinci, aynı ülkeden Heta Tuuri ise 1,83 metrelik derecesiyle üçüncü oldu.

Organizasyonda milli atletlerden Mehmet Çelik ise 1500 metrede 3.37.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Mehmet Çelik Atletizm Fransa Gümüş Spor Güncel Haberler

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