Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi'ne katılan kadınlar ralli şampiyonu Burcu Çetinkaya, 7. Türkiye şampiyonluğunu hedeflediğini açıkladı. Çetinkaya, kadınlar için otomobil sporlarına katkı sağlamaya çalıştığını ve Türkiye'nin uluslararası yarışlarda kadın pilotlarla temsil edilmesini istediğini belirtti. Ayrıca, oğlu Mehmet Celal'in yarışlarda kendisiyle birlikte olduğunu ve onun en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Sezon başında ralli yarışlarına geri dönen milli sporcu Burcu Çetinkaya, 7. Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi'ne katılan kadınlar ralli şampiyonu Çetinkaya, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çetinkaya, bir kadın olarak otomobil sporları için çok şey yapmaya çalıştığını, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'yi yaklaşık 15 yıl uluslararası yarışlarda, Avrupa ve dünya ralli şampiyonalarında temsil ettiğini belirten Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anne olduktan sonra yine yarıştım daha sonra bir ara verdim. Uzun bir aradan sonra şimdi tekrar geri dönmek ve insanlardan o güzel dilekleri, yorumları duymak tabii ki çok keyifli. Ama aynı zamanda da yine genç kadın sporcularımızın yetiştiğini görüyorum, bu da güzel. Bu anlamda eğer çok daha fazla kadın sporcuya sahip bir ülke olabilirsek ne mutlu bize. Dünyada da kadın sürücüler, kadın pilotlar artmaya başladı. Özellikle hızlı giden iddialı kadın pilotlar bazı ülkelerde çok iyi başarı gösterdi. Fransa, İtalya, İspanya bunlara dahil. Aynı şekilde İsveç, Norveç. Türkiye de onların arasında olmalı. Uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil eden kadın pilotlarımızın olması dileği benim için çok büyük bir mutluluk olur. Bu yolda giden kadınlar olduğunda yapabileceğim bir şey varsa da elimden ne gelirse yapmak isterim."

Yarışlarda en büyük destekçisi oğlu

Burcu Çetinkaya, 7 yaşındaki oğlu Mehmet Celal'in yarışlara kendisiyle, hemen hemen tüm organizasyonlarda yanında olduğunu dile getirdi.

Anne-oğul hayatı paylaştıklarını anlatan Çetinkaya, "Çoğu zaman o bana arkadaş oluyor, mesela videolarımı o çekiyor. Bazen ben ona destek oluyorum." dedi.

Çetinkaya bazen oğlunun ödevlerini servis alanlarında yaptığını, kendisinin de ona yardımcı olduğunu aktardı.

Anne ile çocuğu hep bir arada olunca hayatın daha keyifli geçtiğini vurgulayan Çetinkaya, "Hem sporcu kariyeri hem de işle ilgili olan kariyeri bir arada yürütmek... Bu anlamda çok zorlandığım yerler oldu ama bence sevgi bunun cevabı. Bir işi çok severek yaptığınızda hem zaman bereketleniyor hem de belki de o yoğunluklar insana zor gelmiyor." ifadesini kullandı.

Rallideki hedeflerine değinen Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Türkiye kadınlar ralli şampiyonluğunu 6 kez kazandım. Türkiye tarihinde kadınlarda rekoru elimde bulunduruyorum. Bunu 7'ye çıkarmak gibi bir hayalim var. Bu yıl copilotum Murat Yılmaz'la yarışıyorum. Kadın pilotlar şampiyonasında şu anda 12 puan farkla birinci sıradayım. Bu yarışta o farkı biraz daha açmak öncelikli hedefim. Sonrasında da eğer kadınlarla ilgili puanlamayı garantiye alabilirsek o zaman genel klasmana gidebilecek daha hızlı, daha mücadeleci bir otomobille belki bir iki yarış yapmak gibi bir hayalimiz var."