Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Milli sporcu Kaya (21) için merkez Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kaya'nın yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde 3. sınıf öğrencisi olan Kaya'nın cenaze törenine, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından genç sporcunun naaşı, Halef Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'den yayımlanan başsağlığı mesajında, "Milli sporcumuz Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli sporcu Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, gece saatlerinde R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, kazada Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.