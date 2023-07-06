Milli Sporcu Aysemin Kaçan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu Aysemin Kaçan, Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 33 kiloda bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu, organizasyonun ilk gününde diğer sporcuların da başarılı performans sergilediğini açıkladı.