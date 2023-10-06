Milli sporcu Ahmet Önder 22. oldu
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Milli sporcu Ahmet Önder, Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkekler bireysel genel tasnifte 22. sırada yer aldı.
Milli sporcu Ahmet Önder, Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkekler bireysel genel tasnifte 22. oldu.
Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenen organizasyonun altıncı gününde erkekler bireysel tasnif finalleri yapıldı.
Milli cimnastikçi Ahmet Önder, halka, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, yer aleti ve atlama masasında toplam 78.331 puan alarak organizasyonu 22. tamamladı.
Japon Daiki Hashimoto üst üste ikinci kez altın madalya kazandı
Genel tasnif finallerinde toplam 86.132 puan alan Japon Daiki Hashimoto, altın madalya elde etti. Hashimoto, geçen yıl İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında da altın madalya kazanmıştı.
84.998 puan alan Ukraynalı İllia Kovtun ikinci, 84.332 puan elde eden ABD'li Frederic Richard üçüncü oldu.
Geçen yıl Çinli Zhang Boheng gümüş, Japon Wataru Tanigawa bronz madalya elde etmişti.
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda yarın kadınlar bireysel genel tasnif finalleri yapılacak.