Milli Sporcu Ahmet Kaplan Amerika Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'ndan 2 madalyayla dönen milli sporcu Ahmet Kaplan, Amerika Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Şampiyonası'nda zirveye yerleşmek için çalışıyor.

Hollanda'da 8-13 Ağustos'ta yapılan Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda "quad" kategorisinde bronz, çiftlerde de Uğur Altınel ile gümüş madalya kazanan 21 yaşındaki Ahmet, Amerika Açık'a (US Open) yoğunlaştı.

Paralimpik milli tenisçi, 5-10 Eylül'de yapılacak grand slam turnuvasının hazırlıklarını antrenör Atilla Kökver eşliğinde Mersin Tenis Kompleksi'nde sürdürüyor.

Sezondaki performansıyla "quad" kategorisinde dünya sıralamasındaki yerini 14'e çıkaran Ahmet, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alma hedefi için Amerika'da başarılı olmak istiyor.

"Şampiyon olup döneceğim"

Ahmet Kaplan, AA muhabirine, Hollanda'da 2 madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Paralimpik Oyunları'na katılma adına ciddi hazırlık sürecinden geçtiğini dile getiren Ahmet, kota hedefine ulaşma yolunda bu turnuvadan alacağı puanların önemli olduğunu anlattı.

Ahmet, antrenmanlara yoğunlaştığını belirterek, "Amerika Açık'ta dünyadaki ilk 16 sporcu yer alıyor. Ben de 14. sıradayım. Turnuvanın seviyesi yüksek olduğu için biz de tempoyu yüksek tutmaya çalışıyoruz ve haftada 5 gün antrenman yapıyoruz. İdman ve beslenme programını disiplinli sürdürüyoruz." diye konuştu.

Amerika'dan şampiyonlukla dönmeyi istediğini söyleyen milli sporcu, "Her sporcunun hayali olan grand slam turnuvasına gitmeye hak kazandım. Amerika'da final oynamak istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Kendime güveniyorum ve çok çabalıyorum. Şampiyon olup döneceğim." ifadelerini kullandı.

Antrenör Atilla Kökver de turnuvaya sıkı şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, "Ahmet'in başarılarını orada da tekrarlayacağına inanıyorum. Amerika'dan çok iyi sonuçla döneceğiz." dedi.