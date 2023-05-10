Milli sörfçü Onur Cavit Biriz, Fransa'da gümüş madalya kazandı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) milli sörfçü öğrencisi Onur Cavit Biriz, Fransa'da düzenlenen Hyeres Madalya Yarışları'nda ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Farklı ülkelerden 21 sporcunun yer aldığı IQ Foil kategorisinde yarışan Biriz, uluslararası alanda madalyaları bulunan birçok iddialı rakibini geride bırakarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Küçüklüğünden beri su sporlarına ilgi duyan ve deniz tutkunu olan 25 yaşındaki Onur Cavit Biriz, rüzgar sörfüne 9 yaşında başladı. İlk olarak özel antrenörlerden ders alan sporcu, ardından da özel bir kulübe yazılarak kısa sürede kendisini hızla geliştirdi.

?İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı ise İzmir'deki bir üniversite olarak su sporlarında yer almanın çok anlamlı olduğunu söyledi. Palalı, "Üniversite olarak gençlerimizin nitelikli bir eğitim almasının yanı sıra spor alanında kendilerini geliştirmelerini de teşvik ediyoruz. Spor; gençlerimizi sağlıklı yaşama, planlı ve disiplinli olmaya itiyor. Bu sayede spor, öğrencinin akademik anlamda başarılı olmasına da ciddi anlamda katkı sağlıyor. Üniversite olarak, gençlerimizin her daim yanındayız. Su sporlarında çok iddialıyız. Üniversite olarak bu konuda öncü olmak, öğrencilerimize alan açmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Su sporlarında İzmir'i en iyi şekilde temsil etmek amacındayız. Cavit, her daim örnek gösterdiğimiz, başarılarıyla gurur duyduğumuz bir öğrencimiz. Tecrübesiyle de gençlerimize yarar sağlayacak örnek bir sporcumuz. Fransa'dan madalya alarak üniversitemize sevinç yaşattı. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.