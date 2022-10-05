Milli serbest dalışçı Hamza Varol, iki yılda 9 madalya kazandı

İki yıl önce başladığı serbest dalışta katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarında 9 madalya elde eden Tekirdağlı milli sporcu Hamza Varol (17), derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

İki yıl önce başladığı serbest dalışta katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarında 9 madalya elde eden Tekirdağlı milli sporcu Hamza Varol (17), derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

Varol, küçük yaşlarda başladığı yüzmeye bir süre ara verdi. Daha sonra kendisi için farklı bir branş arayan Varol, 2 yıl önce serbest dalış yapmaya karar verdi.

Kısa sürede serbest dalışta kendisini göstererek milli takıma seçilen Varol, bugüne kadar Türkiye'de katıldığı şampiyonalarda 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Son olarak haziran ayında Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcu, farklı kategorilerde 2 altın, 3 gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

Bugüne kadar su altı branşında 9 madalyaya ulaşan genç sporcu, uluslararası yarışmalarda derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"İstiklal Marşı'nı okutunca çok gururlandım"

Milli sporcu Hamza Varol, AA muhabirine, serbest dalışla tanıştıktan sonra kendisini daha mutlu hissetmeye başladığını söyledi.

Varol, kısa sürede güzel dereceler kazandığını dile getirerek, "Yüzmeye küçük yaşlarda başladım ve bir süre devam ettim. Salgın döneminde artık yüzmeye gitmek istemediğimi fark ettim. Daha uygun, daha sakin bir spora yönelmek istedim. Serbest dalışa başladım ve bu kendimi tanımama vesile oldu. İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda tecrübeli olmadığım için başarı sağlayamadım. Ardından katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda 2 birincilik ve 2 ikincilik madalyası kazandım." diye konuştu

Başarılı sporcu, Dünya Şampiyonası'nın kendisi için çok önemli bir tecrübe olduğunu ifade etti.

İstiklal Marşı'nı Avrupa'da okutmanın kendisine büyük gurur verdiğini anlatan Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Şampiyonası'ndan sonra milli takıma seçildim. Daha sonra Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda 2 birincilik, 3 de ikincilik elde ettim. Orada kürsüde olmak, Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak beni çok gururlandırdı. Kısa sürede bu kadar güzel dereceler elde etmek beni çok mutlu etti. Bu branşta 2 yıllık bir geçmişim var. Serbest dalışta kendimi bulduğum için sürekli çalışmalara katıldım. Yaptığım çalışmaların ardından başarı gelmesi beni sevindirdi. Çalışmalarıma yine devam ediyorum. Büyükler kategorisinde de Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyorum. Zor ama çalışıp başaracağım."

Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun çok azimli olduğunu ve ileride daha güzel dereceler kazanacağını belirtti.

Aydın, Hamza Varol'un kısa sürede kendisini çok iyi geliştirdiğini aktararak, "Hamza ilk başladığında tecrübesi yoktu. Zamanla şampiyonalara katılmaya başladı ve güzel dereceler elde etti. Türkiye Şampiyonası'ndan 4 madalyayla döndükten sonra hemen Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başlamıştı. Dünya Şampiyonası'nda da kürsüde yer almayı istiyordu. O organizasyondan 5 madalyayla döndü. Dünya şampiyonu olarak kürsüde yer alması bizleri gururlandırdı. Her zaman kürsüde yer alacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.