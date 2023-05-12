Milli Savunma Bakanlığı, Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna malzeme yardımı yaptı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Milli Savunma Bakanlığının zimmetinde bulunan ancak kullanılmayan silahların federasyona hibe edildiğini duyurdu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, federasyonun internet sitesine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığına kullanılmayan silahlarla ilgili başvuruda bulunulduğunu aktardı.

Çolakoğlu, "Milli Savunma Bakanlığının zimmetinde bulunan ancak kullanılmayan silahların (tamir edilebilecek durumda olan, eksik malzeme nedeniyle atıl durumda bulunan, başlangıç, orta, profesyonel düzeyindeki havalı-ateşli silahlar, atış malzemeleri vb.) ve sportif atış malzemelerinin federasyonumuza hibe edilmesi talebinde bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın görüşmeleri sonucunda olumlu yanıt alındı. Milli Savunma Bakanlığı ilgili çalışmaları yaptı ve hibe silahların federasyonumuza verilmesi emrini yayımlandı." ifadelerini kullandı.

İlgili sportif atış malzemelerinin federasyon tarafından alınmaya başlandığını aktaran Çolakoğlu, "Bu süreçte Ankara'da oluşturduğumuz teknik ekibimiz tarafından silahların bakım ve tamiratı yapılıp, eksikleri tespit edilecek. Federasyonumuz tarafından gerekli iş ve işlemler yapılarak, poligon bulunan il müdürlüklerimizin talepleri karşılanmaya çalışılacak. Malzemelerin sporumuza ve Türk atıcılığına katkı sağlaması umuduyla sizleri saygıyla selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.